Полиция ликвидировала два борделя в Петербурге
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Санкт-Петербург, 17 ноября. Правоохранительные органы ликвидировали два притона, где занимались проституцией, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Бордели располагались в домах в Василеовстровском и Кировском районах. В одном из притонов сексуальные услуги оказывали шесть иностранок, они находились в России без регистрации.
Во втором борделе работали четыре девушки. Правоохранительные органы составили протоколы об административном нарушении, а также о нарушении миграционных правил. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 44-летний водитель сбил молодого человека прямо на трамвайной остановке.