Полиция ликвидировала два борделя в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября. Правоохранительные органы ликвидировали два притона, где занимались проституцией, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Бордели располагались в домах в Василеовстровском и Кировском районах. В одном из притонов сексуальные услуги оказывали шесть иностранок, они находились в России без регистрации.

Во втором борделе работали четыре девушки. Правоохранительные органы составили протоколы об административном нарушении, а также о нарушении миграционных правил. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 44-летний водитель сбил молодого человека прямо на трамвайной остановке.