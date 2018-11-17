Молодой петербуржец погиб под колесами Opel

Санкт-Петербург, 17 ноября. В Невском районе Петербурга водитель легкового автомобиля совершил наезд на 19-летнего молодого человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло около 09.00 на проспекте Обуховской обороны. Водитель Opel сбил петербуржца в районе травмвайной остановки. Медики скорой помощи не смогли помочь пострадавшему, он скончался на месте.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, проводится проверка. Ранее сообщалось о госпитализации школьницы после отравления таблетками.