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Молодой петербуржец погиб под колесами Opel

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Молодой петербуржец погиб под колесами Opel

Санкт-Петербург, 17 ноября. В Невском районе Петербурга водитель легкового автомобиля совершил наезд на 19-летнего молодого человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло около 09.00 на проспекте Обуховской обороны. Водитель Opel сбил петербуржца в районе травмвайной остановки. Медики скорой помощи не смогли помочь пострадавшему, он скончался на месте.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, проводится проверка. Ранее сообщалось о госпитализации школьницы после отравления таблетками.

Автор: Ирина Селезнева
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