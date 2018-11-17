Школьница отравилась таблетками в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября. Днем 16 ноября в детскую больницу в Петербурге попала старшеклассница, которая отравилась таблетками «Но-шпа».

Из квартиры дома на улице Турбинная с острым отравлением госпитализировали 17-летнюю девочку. Медики сообщили, что состояние школьницы оценивается как тяжелое.

Известно, что пострадавшая отравилась таблетками для снятия спазмов. Ранее сообщалось, что из школы в Адмиралтейском районе госпитализировали 14-летнюю девочку с отравлением. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.