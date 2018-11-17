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Двухмесячную девочку похитили из больницы в Петербурге

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Двухмесячную девочку похитили из больницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября. Правоохранительные органы Петербурга разыскивают двухмесячную девочку, и мигрантку, которая похитила ребенка из больницы.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 24-летняя уроженка Узбекистана. Она сообщила, что в сентябре родила ребенка в роддоме на улице Орджоникидзе.

Женщина находилась в городе без регистрации, поэтому взяла документы у 36-летней соотечественницы. Когда у девочки диагностировали порок сердца, ребенка отправили в другую больницу.

По словам биологической матери, из больницы после операции ребенка забрала ее соотечественница. Информации о местонахождении второй узбечки нет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге будут судить гражданку Узбекистана, которая пыталась продать ребенка.

Автор: Ирина Селезнева
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