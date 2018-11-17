Крейсер «Аврора» отмечает 70-ю годовщину швартовки в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября. Крейсер «Аврора» отмечает 70-ю годовщину швартовки у Петроградской набережной в Петербурге, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Корабль по-прежнему остается в составе Балтийского флота. Крейсер построили в Северной столице в 1903 году и назвали в честь фрегата, который прославился в годы Крымской войны.

«Аврора» приняла участие в Русско-японской войне, в Первой мировой войне, в Гражданской войне в России и в Великой Отечественной. Во время СССР крейсер считался символом революции, поскольку выстрел «Авроры» послужил сигналом штурморвать Зимний дворец в Петербурге, пишут «Известия».

На базе крейсера в 1956 году создали музей. Многие туристы, знакомые с российской историей, интересуются крейсером, фотографируются на фоне «Авроры». Крейсер стал еще одним символом Петербурга.