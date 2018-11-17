Бывшего следователя обвинили в краже 11 кг наркотиков в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября. Суд в Петербурге арестовал бывшего следователя Николая Воробьева, который обвиняется в краже крупной партии наркотических веществ.

Следствие считает, что обвиняемый, работавший по особо важным делам в СК, занимался уголовным делом по факту контрабанды наркотиков. Вещества были вещдоками, которые Воробьев с сообщниками похитил и реализовал.

Как уточняет ТАСС, речь идет об 11 кг кокаина. Похищенные вещества бывший следователь заменил муляжом. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о превышении полномочий и сбыте наркотиков.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие не исключает, что Воробьев может быть причастен к другим преступлениям. Однако сам обвиняемый заявляет о своей невиновности.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали местного жителя, который выращивал коноплю у себя на балконе.