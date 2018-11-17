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Станцию метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрыли из-за ремонта эскалатора

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Станцию метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрыли из-за ремонта эскалатора

Санкт-Петербург, 17 ноября. Станция метро «Площадь Восстания» в Северной столице России закрыта на все выходные из-за ремонта эскалатора, сообщили представители петербургской подземки в соцсетях.

Вестибюль метро будет закрыт с 17 по 19 ноября. Руководство метрополитена призвало жителей и гостей Петербурга заранее планировать свои поездки.

Ранее сообщалось, что накануне в метро Москвы две женщины пострадали из-за собственной неосторожности, оступившись при выходе из вагона поезда.

Автор: Ирина Селезнева
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