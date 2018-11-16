В Петербурге пройдет военный парад к 75-летию снятия блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 16 ноября. На Дворцовой площади в день 75-летия снятия блокады Ленинграда пройдут парадом две с половиной тысячи военных, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Репетиции торжеств начнутся в декабре, а само празднование состоится 27 января 2019 года. По улицам Петербурга проедет боевая техника, курсанты вузов Минобороны РФ, представители силовых ведомств.

В параде будут задействованы около 80 образцов техники, в том числе танки Т-34, БМП-3, БТР-82-А, бронеавтомобили, артустановки, РСЗО «Торнадо». В этот день будут чествовать ветеранов и поздравлять детей войны.

Северная столица России каждый год с большим размахом отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистстких захватчиков.