Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Беглов одобрил вторую поправку в бюджет Петербурга на 2019 год

44
0 Оставить комментарий

Беглов одобрил вторую поправку в бюджет Петербурга на 2019 год

Санкт-Петербург, 16 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов одобрил вторую поправку к проекту городского бюджета на будущий год, что предусматривает перераспределение расходов в размере 4,5 млрд рублей.

В Смольном сообщили, что глава региона внес поправки к закону «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Средства пойдут на поддержку образования, в том числе на учреждения профессионального и допобразования.

Деньги могут быть использованы на капремонт и охрану зданий, закупку оборудования. Власти ранее заявляли, что в городе на Неве расширят «Академию талантов» для одаренных детей, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что власти Петербурга могут выделить допонительно около 200 млн на ремонт школьных площадок.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.