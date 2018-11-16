Беглов одобрил вторую поправку в бюджет Петербурга на 2019 год

Санкт-Петербург, 16 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов одобрил вторую поправку к проекту городского бюджета на будущий год, что предусматривает перераспределение расходов в размере 4,5 млрд рублей.

В Смольном сообщили, что глава региона внес поправки к закону «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Средства пойдут на поддержку образования, в том числе на учреждения профессионального и допобразования.

Деньги могут быть использованы на капремонт и охрану зданий, закупку оборудования. Власти ранее заявляли, что в городе на Неве расширят «Академию талантов» для одаренных детей, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что власти Петербурга могут выделить допонительно около 200 млн на ремонт школьных площадок.