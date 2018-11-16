Путин устроил неожиданную проверку в петербургской аптеке

Санкт-Петербург, 16 ноября. Президент России Владимир Путин заехал в одну из аптек Петербурга, чтобы проверить наличие необходимых лекарств.

Заведующая аптекой Ольга Новикова рассказала главе государства, что в продаже есть все лекарства из перечня жизненно важных.

«Мы ехали с совещания, я предложил остановиться», — объяснил свой неожиданный визит Путин.

На выходе из аптеки президента встретили петербуржцы, они поинтересовались его здоровьем. Путин ответил, что «слава богу» не заболел. Его сопровождал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ранее Путин раскритиковал регионы за то, как распределяются лекарства.