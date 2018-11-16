Лауреатов конкурса молодых ученых в области искусств наградили в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов V Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мероприятие проводится в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Жюри конкурса молодых ученых сформировало список 28 лучших работ из 100 присланных исследований в 10 номинациях.

В числе победителей студенты Санкт-Петербургского государственного института культуры, Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Кемеровского государственного института культуры, и Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова. Известно, что больше всего заявок поступило в номинации музыкальное искусство.

Меньше всего работ по теле-кино-экранным искусствам. В номинации «Музыкальное искусство» первую премию завоевала Мельникова Алина из Нижегородской государственной консерватории.

Первой в номинации «Изобразительное искусство» стала Яковлева Анастасия, в номинации «Архитектура и дизайн» — Алена Цорик. Напомним, что Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры учрежден Министерством культуры Российской Федерации в 2014 году.

Его главные задачи — сохранение и развитие системы художественного образования в России, выявление и поддержка талантливых молодых исследователей. Конкурс содействует профессиональному росту молодых ученых, популяризации научных достижений.