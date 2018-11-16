Пять автомобилей столкнулись на Волхонском шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. На Волхонском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

В результате аварии в Московском районе образовалась серьезная пробка. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы образовались в двух направлениях.

В ДТП пострадала 71-летняя пенсионерка, ее доставили в НИИ имени Джанелидзе. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидент. Ранее сообщалось, что из Обводного канала выловили труп женщины средних лет.