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«Мы думали, что в бутылке вода, а там спирт»: подростки рассказали о поджоге школьницы в Петербурге

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«Мы думали, что в бутылке вода, а там спирт»: подростки рассказали о поджоге школьницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Школьница из Петербурга впала в кому, получив 30 процентов ожогов тела. В скорую помощь пострадавшую привели подростки, сообщив, что «облили спиртом и подожгли».

Иницидент произошел ночью 15 ноября, в одной из квартир собрались семь человек и устроили вечеринку. 14-летняя школьница назвала медикам имя поджигателя и потеряла сознанение. 

Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого. Ситуацию взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. По словам одноклассниц пострадавшей, поджог произошел случайно, другие считают, что это было намеренное действие.

Подозреваемый был подписан на несколько пабликов в соцсетях с хулиганским контентом. Один из мальчиков, который был на квартире, объяснил, что никто не знал о содержимом в бутылке, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

«Мы думали, что в бутылке вода, а там спирт», — сказал он.

Автор: Ирина Селезнева
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