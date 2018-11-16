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Семак надеется на возвращение Кокорина в «Зенит»

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Семак надеется на возвращение Кокорина в «Зенит»

Санкт-Петербург, 16 ноября. Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак надеется на скорейшее возвращение форварда Александра Кокорина, который находится в СИЗО после драки в центре Москвы. 

Семак заявил, что Кокорин очень важен для петербургской команды. Он назвал его нужным игроком, лидером на поле. Во время слушаний в Московском городском суде представители ФК «Зенит» неоднократно вступались за находящегося под арестом футболиста.

Напомним, что Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили 8 октября драку в столице. Пострадали водитель сотрудницы СМИ Ольги Ушаковой, два федеральных чиновника — Денис Пак и Сергей Гайсин. 

Ранее Infox.ru писал, что журналист Андрей Малахов в одной из передач интервьюировал мать Кокорина. Речь шла о том, что на одном из матчей болельщики надели футболки с изображениями Кокорина и Мамаева в знак поддержки.

Автор: Ирина Селезнева
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