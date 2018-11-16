Упор на рост экономики: эксперт прокомментировал поправки Беглова в бюджет Петербурга

6 ноября временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов подписал поправку ко второму чтению проекта закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Поправки к закону о бюджете, которые подготовлены командой Александра Беглова, позволят увеличить доходы бюджета в 2019 году на 15 млрд 539 млн рублей и при этом сократить расходы по обслуживанию государственного долга на 2,6 млрд рублей. Заработанные и сэкономленные средства будут направлены на финансирование ряда важных для города направлений.

Например, на сферу образования будет выделено дополнительно 5,8 млрд рублей, на здравоохранение — 1,3 млрд рублей. Расходы на социальную поддержку горожан увеличатся на 2 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд будут направлены на компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг инвалидам и членам семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в частном жилищном фонде. На 245,7 млн рублей вырастут расходы на бесплатное протезирование зубов.

Кроме того, расходы в сфере молодежной политики будут увеличены на 1,1 млрд рублей, в том числе на капитальный ремонт подростковых и молодежных центров.

Снижен дефицит бюджета

Независимый аналитик Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что необходимо выделить сразу несколько моментов. Во-первых, был снижен дефицит бюджета.

«Это говорит о том, что Беглов не просто является «временным менеджером», он планирует стать главой Санкт-Петербурга. То есть упор делается в первую очередь на экономику самого города. И это можно лишь приветствовать: чем ниже зависимость субъектов от субсидий и субвенций от федерального центра, тем охотнее Москва выделяет деньги на масштабные проекты», — пояснил Иван Аркатов.

Во-вторых, подчеркнул аналитик, необходимо отметить увеличение количества средств, выделяемых на инфраструктуру, благоустройство и социально значимые объекты. Объем денег, несмотря на сокращение дефицита бюджета, вырос.

«О чем это свидетельствует? В первую очередь о грамотном бюджетном управлении: действующий сити-менеджер смог оптимизировать денежно-кредитную политику Петербурга. Кроме того, деньги вкладываются именно в те проекты, которые могут повысить качество жизни горожан», — добавил Иван Аркатов.

Беглов берет ответственность на себя

По словам эксперта, бюджетное планирование является важным моментом в жизни региона, особенно с планом на три года. А для такого города, как Санкт-Петербург, это особенно актуально с учетом недавней смены главы региона.

«Беглов в первую очередь взялся за корректировку бюджета. Основной уклон этих поправок направлен на развитие социальной сферы региона, в которой до этого были своего рода пробелы. Вопрос: почему на это не обращал внимание бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко? Ведь одним из показателей результативности региона является оценка населением работы региональных властей. А последняя статистика показывает, что жители Северной столицы были не очень довольны Полтавченко. Он не принимал никаких действий в этом направлении, это и стало одной из причин назначения Александра Беглова врио Санкт-Петербурга. Он оперативно работает с поступающими сигналами, берет ответственность на себя и принимает решения, которые на данный момент очень важны для города», — рассказал Иван Аркатов.

По мнению независимого аналитика, поправки Беглова положительно скажутся на развитии города. Уже в следующем году это смогут почувствовать на себе жители Петербурга. По факту, подчеркнул Аркатов, Беглов направляет ресурсы на те сферы, которые при Полтавченко деградировали.