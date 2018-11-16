Петербургские депутаты хотят узаконить граффити

Санкт-Петербург, 16 ноября. Петербургские парламентарии готовят законопроект, согласно которому граффити будет узаконено, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Возможно, что уже к следующему лету любители граффити могут не опасаться, что их творчество будет закрашено, а им самим будет грозить наказание за хулиганство. В ближайшее время в закон «О благоустройстве Санкт-Петербурга» будут внесены изменения, позволяющие рисовать на стенах.

Однако прежде администрация города обязана решить, на каких объектах можно рисовать граффити. Отмечается, что будет создана специальная креативная зона исключительно для этого вида искусства. Под запрет попадают все памятники архитектуры и исторические объекты.

Будут запрещены рисунки, оскорбляющие религиозные чувства верующих, а также пропагандирующие запрещенные государством символы. По словам автора законопроекта Дениса Четырбока, будущий закон позволит избежать конфликтов между художниками и горожанами.

По данным ФАН, уже создана рабочая группа, в которую вошли не только чиновники и юристы, но и художники.