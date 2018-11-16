Мужчина в Петербурге одолжил у знакомого ключи от квартиры для вечеринки и умер

Санкт-Петербург, 16 ноября. Петебуржец после загадочного звонка нашел в своей квартире труп знакомого, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Утром 15 ноября в правоохранительные органы поступило заявление от жителя Петербурга 1988 года рождения, который работает переводчиком. Мужчина сообщил, что ему позвонил неизвестный и потребовал срочно приехать на съемную квартиру в Ленобласти.

Петербуржец поехал на квартиру в Мурино, где обнаружил труп уроженца Татарстана 1998 года рождения. Погибший работал в одном из баров Петербурга. 11 ноября он взял ключи от квартиры у переводчика для распития алкоголя.

Отмечается, что труп лежал на спине со сложенными на груди руками, ноги вытянуты. На лице в области рта была замечена пена бурого цвета. Правоохранительные органы расследуют инцидент.