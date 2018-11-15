Уголовное дело о поджоге школьницы возбудили в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Уголовное дело возбудили по факту поджога школьницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.

Напомним, страшный инцидент произошел в квартире на проспекте Науки: 14-летняя школьница получила серьезные ожоги. Ее незамедлительно госпитализировали.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По одной из версий, знакомые посадили школьницу на стол, облили ее спиртом и подожгли.

Ранее сообщалось о том, что получившую серьезные ожоги школьницу сопровождал в больницу молодой человек.