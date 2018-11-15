Получившая ожоги в Петербурге школьница попала на видео

Санкт-Петербург, 15 ноября. Получившую серьезные ожоги девушку в Петербурге сопровождал в больницу молодой человек.

Он передал пострадавшую девушку в руки медиков, в этот момент она громко просила о помощи. Позже в приемный пункт пришли еще трое молодых людей, однако в скором времени покинули больницу. Соответствующие кадры появились в распоряжении редакции «Пятого канала».

Напомним, 14-летняя девочка пострадала, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем. Она получила серьезные ожоги. Инцидент произошел в квартире, которая расположена на проспекте Науки. По некоторым данным, знакомые пострадавшей облили ее спиртом и бросили спичку.