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Получившая ожоги в Петербурге школьница попала на видео

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Получившая ожоги в Петербурге школьница попала на видео

Санкт-Петербург, 15 ноября. Получившую серьезные ожоги девушку в Петербурге сопровождал в больницу молодой человек.

Он передал пострадавшую девушку в руки медиков, в этот момент она громко просила о помощи. Позже в приемный пункт пришли еще трое молодых людей, однако в скором времени покинули больницу. Соответствующие кадры появились в распоряжении редакции «Пятого канала».

Напомним, 14-летняя девочка пострадала, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем. Она получила серьезные ожоги. Инцидент произошел в квартире, которая расположена на проспекте Науки. По некоторым данным, знакомые пострадавшей облили ее спиртом и бросили спичку.

Автор: Алексей Громов
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