Подземный паркинг загорелся в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 15 ноября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в жилом доме в Санкт-Петербурге: загорелся подземный паркинг. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Пожар зафиксировали в жилом доме, который расположен на улице Галстяна. По предварительным данным, около 04.00 в четверг, 15 ноября, загорелось подвальное помещение. На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб.

На опубликованных в Сети фото можно увидеть клубы черного дыма. По данным пресс-службы МЧС, пострадавших в происшествии нет, а возгорание произошло на улице Костюшко: пламя охватило мусор. К настоящему моменту пожар уже полностью ликвидировали.