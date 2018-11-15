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Происшествия

Подземный паркинг загорелся в Московском районе Петербурга

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Подземный паркинг загорелся в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 15 ноября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в жилом доме в Санкт-Петербурге: загорелся подземный паркинг. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Пожар зафиксировали в жилом доме, который расположен на улице Галстяна. По предварительным данным, около 04.00 в четверг, 15 ноября, загорелось подвальное помещение. На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб.

На опубликованных в Сети фото можно увидеть клубы черного дыма. По данным пресс-службы МЧС, пострадавших в происшествии нет, а возгорание произошло на улице Костюшко: пламя охватило мусор. К настоящему моменту пожар уже полностью ликвидировали.

Автор: Алексей Громов
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