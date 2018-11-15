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Появилось видео обыска у экс-ректора Аграрного университета в Петербурге

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Появилось видео обыска у экс-ректора Аграрного университета в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Появилось видео обыска квартиры экс-ректора Аграрного университета в Санкт-Петербурге.

Бывший ректор вуза Виктор Ефимов является фигурантов дела о хищении 90 миллионов рублей, расследование продолжается уже в течение нескольких лет.

Как пишут «Невские новости», обыски провели в квартире Ефимова. Согласно информации СК, Виктор Ефимов в 2011 году получил 90 миллионов рублей на развитие инновационной деятельности в университете, однако деньги пропали.

По версии следствия, бюджетные средства были направлены на личные нужды сотрудниками вуза.

Автор: Алексей Громов
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