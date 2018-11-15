Ленобласть признали одним из самых читающих регионов России
Санкт-Петербург, 15 ноября. Ленинградскую область признали одним из самых читающих регионов России.
В рамках Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Ленинградская область стала одним из трех лауреатов. Организаторами конкурса выступили Российский книжный союз и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
Ленобласть была награждена за творческий подход к реализации литературного проекта и за создание новых литературных традиций. Об этом ФАН сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.
«Чтение сегодня нуждается в поддержке, и реализуемые у нас проекты и, тем более, вхождение в число лауреатов всероссийского конкурса, наверняка, повысят интерес к книге у областных читателей разных возрастов», — рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.