Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ленобласть признали одним из самых читающих регионов России

166
0 Оставить комментарий

Ленобласть признали одним из самых читающих регионов России

Санкт-Петербург, 15 ноября. Ленинградскую область признали одним из самых читающих регионов России.

В рамках Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Ленинградская область стала одним из трех лауреатов. Организаторами конкурса выступили Российский книжный союз и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Ленобласть была награждена за творческий подход к реализации литературного проекта и за создание новых литературных традиций. Об этом ФАН сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

«Чтение сегодня нуждается в поддержке, и реализуемые у нас проекты и, тем более, вхождение в число лауреатов всероссийского конкурса, наверняка, повысят интерес к книге у областных читателей разных возрастов», — рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.