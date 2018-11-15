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Новый арт-объект «ПапаWок» установили в акватории канала Грибоедова в Петербурге

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Новый арт-объект «ПапаWок» установили в акватории канала Грибоедова в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Паблик-арт объект «ПапаWок» установили в акватории канала Грибоедов в Санкт-Петербурге. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Автором проекта выступает петербургский художник Сергей Бородкин. Объект представляет собой шестиметровую скульптуру, включающую в себя образы папы, мамы и ребенка в полосатых купальниках.

«Wok — это котел с вогнутым дном, который символизирует построение семьи», — рассказал автор проекта.

Отметим, открытие арт-объекта приурочено к проведению Международному Культурному Форуму в Санкт-Петербурге.

Автор: Алексей Громов
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