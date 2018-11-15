Грабитель украл из иномарки петербурженки $9,5 тысяч и сумочку Louis Vuitton

Санкт-Петербург, 15 ноября. Грабитель похитил из автомобиля жительницы Санкт-Петербурга 9,5 тысяч долларов и сумку известного бренда, передает ГУ МВД по городу.

Неизвестный похитил из иномарки, припаркованной на улице Хошимина, дамскую сумочку сумочку Louis Vuitton, в которой находились все документы, и 9,5 тысяч долларов. Также он украл дорогостоящий ноутбук. Об этом сообщила в отделение полиции пострадавшая женщина. Грабитель попал на камеры наблюдения.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Также устанавливается личность грабителя.