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Карту самых аварийных участков дорог составили в Петербурге

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Карту самых аварийных участков дорог составили в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Карту аварийно-опасных участков дорог создали в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает пресс-служба депутата ЗакСа Алексея Цивилева.

Больше 170 мест вошли в карту самых аварийно-опасных участков дорог, их определили сотрудники УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. По мнению Цивилева, эти данные необходимо как можно быстрее внести в самые популярные крупные приложения, которыми пользуются автомобилисты.

Также он рассказал, самыми главными причинами ДТП являются нарушение скоростного режима и правил дорожного движения.

Отметим, в перечень дорожных участков вошли проспект Ветеранов, Индустриальный проспект, проспект Стачек, Ленинский проспект, Московское шоссе.

Автор: Ксения Пудовкина
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