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Петербуржец спрыгнул в Неву, пытаясь скрыться от врачей

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Петербуржец спрыгнул в Неву, пытаясь скрыться от врачей

Санкт-Петербург, 15 ноября. Молодой человек, находившийся под действием наркотических препаратов, прыгнул в Неву, пытаясь убежать от медиков, и утонул.

Инцидент произошел в четверг, 15 ноября, поздно ночью: возле дома № 9 по Свердловской набережной нашли окровавленного молодого человека. На место незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи, которые оказали всю необходимую помощь пострадавшему.

Он сообщил, что принял наркотические препараты, после чего вырвался из руки медиков и прыгнул в Неву. Рано утром спасатели нашли его труп. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автор: Алексей Громов
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