Организаторы квестов в Петербурге оценили инициативу ЗакСа о введении ограничений для детей

Санкт-Петербург, 15 ноября. Депутаты петербургского ЗакСа предлагают ограничить посещения комнат для интеллектуальных игр детям до 14 лет.

Автором законопроекта выступает депутат Денис Четырбок. По его мнению, такие квесты являются экстремальными и опасными для детей и подростков. В свою очередь, учредители «Квеструм.рф» Тимофей Федотов и Кирилл Золотухин поддержали предложение, однако отметили, что организаторы всегда выступают за безопасность не только детей, но и взрослых.

Также они рассказали, что к экстремальным квестам не допускают детей до 14 лет, однако если этот запрет коснется и обычных мероприятий, то данная индустрия потерпит крах, пишет «Инфореактор».