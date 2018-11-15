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Организаторы квестов в Петербурге оценили инициативу ЗакСа о введении ограничений для детей

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Организаторы квестов в Петербурге оценили инициативу ЗакСа о введении ограничений для детей

Санкт-Петербург, 15 ноября. Депутаты петербургского ЗакСа предлагают ограничить посещения комнат для интеллектуальных игр детям до 14 лет.

Автором законопроекта выступает депутат Денис Четырбок. По его мнению, такие квесты являются экстремальными и опасными для детей и подростков. В свою очередь, учредители «Квеструм.рф» Тимофей Федотов и Кирилл Золотухин поддержали предложение, однако отметили, что организаторы всегда выступают за безопасность не только детей, но и взрослых.

Также они рассказали, что к экстремальным квестам не допускают детей до 14 лет, однако если этот запрет коснется и обычных мероприятий, то данная индустрия потерпит крах, пишет «Инфореактор».

«Если под гребенку попадут и обычные мероприятия, в которых дети с удовольствием участвуют, разгадывают загадки, узнают новое, проводят время с родителями — то это, вполне возможно, поставит крест не только на нашей компании, но и на всей индустрии квестов в реальности в целом», — отметили организаторы.

Автор: Алексей Громов
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