Развращавшего 12-летнюю девочку в Сети мужчину задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Мужчину, домогавшегося до 14-летней девочки из Пермского края в Сети, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сообщение о том, что неустановленное лицо совершило в отношении девочки развратные действия сексуального характера поступило в отделение полиции по Пермскому краю 11 июля текущего года.

В среду, 14 ноября, удалось задержать мужчину, который проживает в Красном Селе, его изобличили в том, что он совершал в отношении малолетней девочки из Пермского края развратные действия сексуального характера посредством сети Интернет. В отношении него возбудили уголовное дело.