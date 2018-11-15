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Развращавшего 12-летнюю девочку в Сети мужчину задержали в Петербурге

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Развращавшего 12-летнюю девочку в Сети мужчину задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Мужчину, домогавшегося до 14-летней девочки из Пермского края в Сети, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сообщение о том, что неустановленное лицо совершило в отношении девочки развратные действия сексуального характера поступило в отделение полиции по Пермскому краю 11 июля текущего года.

В среду, 14 ноября, удалось задержать мужчину, который проживает в Красном Селе, его изобличили в том, что он совершал в отношении малолетней девочки из Пермского края развратные действия сексуального характера посредством сети Интернет. В отношении него возбудили уголовное дело.

Автор: Алексей Громов
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