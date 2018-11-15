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Жительница Ленобласти обвинила знакомого в развращении шестилетней дочери

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Жительница Ленобласти обвинила знакомого в развращении шестилетней дочери

Санкт-Петербург, 15 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении шестилетней девочки в Ленобласти. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

В среду, 14 ноября, около 18.40 в следственные органы по Гатчинскому району СУ СК РФ по ЛО обратилась женщина, которая сообщила, что знакомый мужчина совершил развратные действия в отношении своей шестилетней дочери.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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