Жительница Ленобласти обвинила знакомого в развращении шестилетней дочери

Санкт-Петербург, 15 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении шестилетней девочки в Ленобласти. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

В среду, 14 ноября, около 18.40 в следственные органы по Гатчинскому району СУ СК РФ по ЛО обратилась женщина, которая сообщила, что знакомый мужчина совершил развратные действия в отношении своей шестилетней дочери.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.