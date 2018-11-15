Организовавшую незаконную банковскую деятельность банду задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении четырех мужчин, которые организовали незаконную банковскую деятельность в Санкт-Петербурге.

Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность группы лиц, организовавших незаконную банковскую деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и получивших доход в период с 16 мая по 14 ноября в сумме свыше девяти миллионов рублей.

Злоумышленники передавали клиентам в наличной форме денежные средства, обналиченные с расчетных счетов управляемых соучастниками фиктивных коммерческих организаций и взимали комиссию в размере не менее 15 процентов от суммы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.