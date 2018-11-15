Неизвестный ударил ножом прохожего в Петербурге
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Санкт-Петербург, 15 ноября. Неизвестный ударил ножом прохожего в Санкт-Петербурге. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщение о поступившем в Мариинскую больницу мужчины с проникающим колото-резаным ранением груди в тяжелом состоянии было передано в отделение полиции в среду, 14 ноября, около 08.40.
По предварительным данным известно, что 37-летнего мужчину ранили на Невском проспекте,92, около 07.00, его незамедлительно госпитализировали.
Личность нападавшего к настоящему моменту не установлена. Сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах случившегося.