Санкт-Петербург, 15 ноября. В Петербурге девочка-подросток получила серьезные ожоги головы и конечностей. Сотрудники полиции начали проверку по данному инциденту, сообщили Федеральному агентству новостей.

Девочка получила ожоги в ночь на 15 ноября в квартире, расположенной по проспекту Науки, 16. Подросток находилась в квартире вместе со своими друзьями.

По предварительным данным, 14-летняя девочка получила ожоги в результате неосторожного обращения с огнем и легковоспламеняющейся жидкостью. Ребенка госпитализировали.

В отдел полиции уже доставили двух подростков: 15-летнего юношу и 16-летнюю девушку. Личность третьего подростка, который также был в квартире в это время, устанавливают. Правоохранители выясняются обстоятельства происшествия.