Петербуржцев предупредили о тумане и мороси

Санкт-Петербург, 15 ноября. Жителей и гостей города на Неве предупреждают о том, что в четверг, 15 ноября, ожидаются туман и морось. Соответствующую информацию передают сотрудники городского Гидрометцентра.

Порывы южного и юго-западного ветра составят до четырех метров в секунду, атмосферное давление будет повышаться.

Столбик термометра поднимется до отметки от плюс четырех до плюс шести градусов.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.