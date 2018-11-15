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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с Renault на КАД в Петербурге

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Два человека пострадали в ДТП с Renault на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге: иномарка влетела в заграждения дорожных рабочих, есть пострадавшие.

Аварию зафиксировали вечером в среду, 14 ноября, на внешнем кольце КАД: иномарка Renault двигалась в сторону Приморского шоссе, однако водитель не справился с управлением и поехал по участку, где велись дорожные работы.

Иномарка, проезжая по колее, огражденной специальными барьерами, закрутилась и перевернулась. Машина получила серьезные механические повреждения. Двух человек госпитализировали с травмами средней степени. Об этом пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Автор: Алексей Громов
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