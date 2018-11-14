В Смольном не подтвердили уход с поста вице-губернатора Мокрецова

Санкт-Петербург, 14 ноября. Информацию об уходе вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова в Смольном не подтвердили.

Соответствующую информацию передают «Невские новости» со ссылкой на данные, полученные от пресс-секретаря врио губернатора Северной столицы Андрея Кибитова.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что Мокрецов написал заявление об уходе по собственному желанию. Однако Кибитов отметил, что не может официально подтвердить данную информацию, так как зарезервированного заявления не было.