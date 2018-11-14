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Судебное заседание по делу о разводе четы Кержаковых отложили до декабря

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Судебное заседание по делу о разводе четы Кержаковых отложили до декабря

Санкт-Петербург, 14 ноября. Петроградский районный суд в среду провел очередное заседание по делу о разводе бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова и дочери политика Вадима Тюльпанова Миланы.

Ни спортсмена, ни его второй супруги в суде в среду не было, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Всего было рассмотрено 18 ходатайств, к другой части заявлений суд обратится 10 декабря. Основным итогом состоявшегося заседания стало то, что сына Кержаковых оставили жить с матерью. Кроме того, суд отложил вопрос проведения психиатрической экспертизы Миланы Кержаковой.

Судебное заседание по делу о разводе четы Кержаковых отложили до декабря

На заседании были заслушаны показания трех свидетелей, среди которых были няня и бабушка ребенка. Напомним, Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой в 2015 году, весной текущего года стало известно, что пара расходится.

Как и в случае с расставанием Кержакова с Екатериной Сафроновой, без суда обойтись не получилось.

Судебное заседание по делу о разводе четы Кержаковых отложили до декабря

Автор: Федор Веснин
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