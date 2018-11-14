Движение по Ириновскому проспекту в Петербурге ограничат до декабря

Санкт-Петербург, 14 ноября. Водителей предупреждают о том, что в период с 15 ноября по 17 ноября вводятся новые ограничения движения транспорта. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГАТИ.

В частности, в период с 15 ноября по 28 ноября нельзя будет проехать по Большому Сампсониевскому проспекту от Финляндской улицы к Пироговской набережной, с 17 ноября по 18 ноября — по улице Комунны от Ириновского проспекта к 5-ой Жерновской улице, а по Ириновскому проспекту на участке от улицы Лазо до улицы Коммуны движение будет перекрыто с 19 ноября по 02 декабря.

Также движение транспорта по Адмиралтейскому проспекту на участке от Гороховой улицы до Невского проспекта будет закрыто с 17 ноября по 18 ноября. А на Адмиралтейском проспекте будет ограничено движение с 17 ноября по 18 ноября.