ДТП с маршруткой и автобусом парализовало движение в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 ноября. ДТП с участием маршрутки и автобуса произошло в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие зафиксировали в среду, 14 ноября, днем на улице Бабушкина: столкнулись маршрутка, следующая до ТЦ «Мега-Дыбенко», и автобус № 56.

К счастью, информации о пострадавших не поступало, однако на участке дороги, где произошла авария, движение затруднено.

Ранее сообщалось о том, что зарезавшую прилегшего на кровать в одежде сожителя женщину в Петербурге приговорили к шести годам колонии.