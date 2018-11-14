Пьяная петербурженка зарезала сожителя за попытку прилечь на кровать в ботинках

Санкт-Петербург, 14 ноября. Зарезавшую прилегшего на кровать в одежде сожителя женщину в Петербурге приговорили к шести годам колонии.

Страшное происшествие случилось 12 декабря 2017 года: женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на Северном проспекте напала с ножом на мужчину, который попытался лечь на кровать в одежде и обуви.

Нападавшая нанесла мужчине не менее пяти ударов ножом. Он получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, по решению суда ближайшие шесть лет она проведет в колонии.