Сроки введения в эксплуатацию трассы М-11 перенесли из-за раскопок

Санкт-Петербург, 14 ноября. Открытие трассы М-11 Москва — Петербург отложили на сентябрь 2019 года. Соответствующую информацию озвучил глава «Автодора» Сергей Кельбах.

Платную автодорогу М-11, которая соединяет Москву и Санкт-Петербург, отложили из-за археологических раскопок. Планируется, что ее введут в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

Изначально ввести в ее эксплуатацию планировали весной, однако на 663-м километре трассы ведутся археологические раскопки.