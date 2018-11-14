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Технопаркам в Петербурге предоставят налоговые льготы

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Технопаркам в Петербурге предоставят налоговые льготы

Санкт-Петербург, 14 ноября. Владельцев инновационно-промышленных парков и технопарков в городе на Неве намерены освободить от налогов. Об этом пишут «Невские новости».

Соответствующий закон городской парламент принял в первом чтении на заседании, которое прошло в среду, 14 ноября. Освобождение от налогов будет стимулировать инвестиционную и предпринимательскую активность.

«Создание на территории Санкт-Петербурга ИПП и ТП будет способствовать субконтрактингу, образованию новых промышленных кластеров, локализации и рациональному использованию промышленных площадей», — сообщил представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков.

Согласно законопроекту, льготы будут предоставлены выставочным центрам площадью не менее 35 тысяч квадратных метров, которые смогут проводить на своей территории деловые форумы. Также организации не будут платить налог на имущество следующие пять лет.

Автор: Ксения Пудовкина
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