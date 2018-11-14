Владелец стройхолдинга в Петербурге ответит перед судом за мошенничество

Санкт-Петербург, 14 ноября. Уголовное дело о мошенничестве в отношении владельца обанкротившегося строительного холдинга «Петротрест» направят в суд для рассмотрения по существу.

Фигурантами уголовного дела являются президент строительно-инвестиционного холдинга «Петротрест» Леонид Цапу, вице-президент по экономике и финансам Константин Козырев и главный бухгалтер Полина Арнаутова. Их обвиняют в похищении 233 миллионов рублей бюджетных средств при выполнении госконтрактов на строительство домов в Санкт-Петербурге, Мурманске и Сортавале.

К настоящему моменту следователи завершили расследование уголовного дела, его направили в прокуратуру. Материалы рассмотрит Куйбышевский районный суд. Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом пишет «Петербургский дневник».