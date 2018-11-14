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Электричка сбила двух подростков в Петербурге

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Электричка сбила двух подростков в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Санкт-Петербурге: электричка сбила двух подростков. Соответствующую информацию передают «Невские новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Двое детей 12 и 14 лет шли по железнодорожно-дорожной насыпи и попали под электричку в 500 метрах от платформы в Лисьем Носу. Пострадавших незамедлительно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия.

Автор: Алексей Громов
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