Электричка сбила двух подростков в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Санкт-Петербурге: электричка сбила двух подростков. Соответствующую информацию передают «Невские новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Двое детей 12 и 14 лет шли по железнодорожно-дорожной насыпи и попали под электричку в 500 метрах от платформы в Лисьем Носу. Пострадавших незамедлительно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия.