Борьба за сына: адвокаты Кержакова попросили суд назначить психэкспертизу для его жены Миланы

Санкт-Петербург, 14 ноября. В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга проходит первое основное заседание бракоразводного процесса по делу известного футболиста Александра Кержакова и его жены Миланы Кержаковой (Тюльпановой), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Иск был подан экс-супругой, которая требовала определить место жительства ребенка и размер алиментов. Примечательно ,что на последнее заседание в октябре она не явилась. Футболист приехал на рассмотрение дела лично,чтобы присутствовать при решении таких важных вопросов.

Однако на этот раз оба супруга не явились на заседание. Интересы обеих сторон представляют адвокаты.

По словам юристов, вопрос алиментов вторичен, сейчас главное определить, с кем будет проживать полуторагодовалый ребенок. На данный момент он находится с отцом.

Несмотря на то,что сторона супруги настаивала на закрытом заседании, на этот раз оно прошло в открытом режиме. Интересы Кержакова представляют четыре адвоката. Они попросили приобщить к делу выписки из медкарт о том ,что Милана находилась на лечении в психоневрологичнском учреждении, а также лечилась от наркозависимости.

Кроме того, на слушание они пригласили эксперта, который готов сделать выводы по выпискам и дать заключение, которое ляжет в основу ходатайства о назначении проведения судебной психиатрической экспертизы.

Сторона Миланы выступила против приглашения эксперта и против экспертизы. Адвокаты супруги футболиста подчеркнули, что этот эксперт никогда не видел их подзащитную, а на основании справок не сможет сделать объективные выводы. Суд принял решение не приглашать эксперта.

Кроме того, адвокаты Кержакова попросили приобщить к делу флешку с фотографиями и

видео, на котором Милана лично признается в употреблении наркотических и психотропных веществ. Суд решает приобщить это к делу.

Милана находилась на лечении в частной московской клинике «Либертас» Стаса Пьехи в Москве на Загородном шоссе, где лечилась от наркомании и алкогольной зависимости. Кроме того, суд удовлетворил просьбу адвокатов спортсмена истребовать медкарту из этой клиники.