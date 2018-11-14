Труп пожилой «комсомолки» нашли на улице в Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели пожилой женщины на улице в Ленобласти.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, в отделение правоохранительных органов поступило сообщение о том, что на дороге Сосновом Бору на улице Солнечная лежит женщина и пытается кому-то позвонить.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили на проезжей части труп женщины на вид примерно 60 лет. На затылке — ссадина с небольшим кровоподтеком.

Труп лежал на спине, ноги скрещены, правая рука откинута вверх, левая — на груди. Женщина была одета в розовую ветровку, кофту леопардового окраса серого цвета, серые брюки и желтый шарф.

При включении мобильного телефона загорается заставка, на которой установлено фото комсомольского билета.