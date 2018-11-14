Подвал жилого дома загорелся в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 ноября. Три пожарные расчета ликвидировали опасное для жильцов многоквартирного дома в Петербурге возгорание в подвале. Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городского управления МЧС.

Сообщение о ЧП поступило дежурному сотруднику МЧС в 23.10. На место незамедлительно приехали несколько пожарных расчетов, которые в кратчайшие сроки ликвидировали пламя, распространившееся на площади в два квадратных метров.

«Прибывшие на место бойцы противопожарной службы обнаружили, что в подвале площадью в 200 квадратных метров горит участок в два квадратных метра», — рассказали в ведомстве.

К счастью, информации о пострадавших не поступало.