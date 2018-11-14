Уроженца Таджикистана задержали за изнасилование пятилетних близнецов в Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 ноября. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании двух детей в Ленобласти. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

В отделение полиции обратилась женщина с сообщением о том, что уроженец Таджикистана совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее малолетних сыновей. По ее словам, преступление было совершено в поселке Прибытково на улице Центральная, 53, 10 ноября около 11.00.

Подозреваемого задержали, сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.