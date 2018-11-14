Петербуржцев предупредили о густом тумане в среду

Санкт-Петербург, 14 ноября. Жителей и гостей города на Неве предупреждают о том, что на территории Петербурга и Ленинградской области объявлен повышенный уровень погодной опасности.

В среду, 14 ноября, город и область окутает густой туман, поэтому специалисты объявили «желтый» уровень погодной опасности. Также горожан предупреждают о возможном налипании снега. Соответствующую информацию передает Гидрометцентр России.

Ранее ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило горожан об усилении ветра до пяти метров в секунду.

Местных жителей просят быть предельно внимательными и осторожными.