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Петербуржцев предупредили о густом тумане в среду

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Петербуржцев предупредили о густом тумане в среду

Санкт-Петербург, 14 ноября. Жителей и гостей города на Неве предупреждают о том, что на территории Петербурга и Ленинградской области объявлен повышенный уровень погодной опасности.

В среду, 14 ноября, город и область окутает густой туман, поэтому специалисты объявили «желтый» уровень погодной опасности. Также горожан предупреждают о возможном налипании снега. Соответствующую информацию передает Гидрометцентр России.

Ранее ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило горожан об усилении ветра до пяти метров в секунду. 

Местных жителей просят быть предельно внимательными и осторожными.

Автор: Алексей Громов
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