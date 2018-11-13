Метрополитен Петербурга закупит детекторы взрывчатых веществ

Санкт-Петербург, 13 ноября. Метрополитен Петербурга закупит 29 детекторов взрывчатых веществ, говорится в сообщении на сайте госзакупок. Сумма контракта составляет 28,5 млн рублей.

Детекторы необходимы для обнаружения паров тротила, гексогена и других взрывчатых веществ. Вес ручного блока не должен быть более 2,5 кг.

В конкурсной документации отмечается, что аппарат должен работать на одном заряде не менее двух часов. Устройства необходимо поставить не позднее 20 декабря.

Напомним, что в 2017 году метрополитен потратил 19,5 млн рублей на проверку безопасности согласно новым требованиям. В петербургской подземке 3 апреля произошел теракт. Погибли 15 человек, более полусотни получили ранения. Сам террорист после активации бомбы погиб на месте.