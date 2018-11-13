«ВАЗ 2114» столкнулся с Audi A4 в Ленобласти, один человек погиб

Санкт-Петербург, 13 ноября. Автомобиль «ВАЗ 2114» столкнулся с Audi A4 столкнулся на 20-км трассы Петербург-Кировск, сообщили Федеральному агентству новостей в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло около 18.00 в Кировском районе. По предварительной информации, водитель «ВАЗ 2114» врезался в иномарку, за рулем которой находился мужчина 1988 года рождения.

Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы, он скончался на месте. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняют обстоятельства инцидента.